Son Dakika Haberi... Lvbel C5 olarak tanınan rapçi Burak Bodur tutuklandı.
Lvbel C5 mahlasını kullanan Süleyman Burak Bodur, dün akşam saatlerinde şarkılarında uyuşturucu kullanımını teşvik etmek suçlamasıyla ifadesi alınmak üzere Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne çağrıldı.
TUTUKLANDI, KANDIRA CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
tv100 Magazin Hattı'ndan Onur Üçkarışoğlu'nun haberine göre, ifadesi alınan rapçi Gebze Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi.
Uyuşturucuya özendirme suçundan 5 ila 10 yıl arasında hapis cezası istemiyle yargılanan Bodur, mahkeme tarafından tutuklanarak Kandıra Cezaevi'ne gönderildi.
EN ÇOK DİNLENENLER ARASINA GİRMİŞTİ
2024’te Spotify'da Türkiye’de en çok dinlenen sanatçılar arasına giren Lvbel C5, Semicenk'in arkasından ikinci sırada yer almıştı.
Lvbel C5'in hit olan "Havhavhav" şarkısı ise 3 ayda Youtube'da 65 milyona yakın görüntüleme almıştı.