Son Dakika Haberi... CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.

Ziyaretin ardından yaptığı açıklamada konuşan Özel şunları kaydetti:

"Bu rejime minnet edenin Allah belasını versin. Dimdik ayaktayız. Cunta panik halinde. TRT'de iki gece konuştu, A Haber'de elinde çubukla anlattı, CNN'de bilmem ne yaptı, hadi bakalım yaz bir kağıda, somut ispatla. Biz de bu iddianame üzerinden Ak toroslar çetesini yargılayacağız. Moralleri bozuk, 19 Mart darbecileri kaçacak yer arıyorlar. AK Toroslar çetesi birbirilerine girmiş durumda, küfürleşiyorlar, kavga ediyorlar.

Bizim içerideki arkadaşlarımızın moralleri beklediğinizin çok üstünde, yerin yedi kat üstünde. Saray'da oturanlar, Çağlayan Sarayı'nda da oturanlar sözde Adalet Sarayı'nda. Tabii içlerindeki namuslu hakimleri savcıları tenzih ederim. Ak toroslar çetesini kastediyorum. Kaçak Saray'da oturanların da morali yerin yedi kat dibinde. Biz kazanacağız, biz kazanacağız, biz kazanacağız.

KOMİSYON KARARINI DUYURDU

"Bunu ilk kez açıklıyorum. Sayın Meclis Başkanı Cenevre'de. Sayın Grup Başkanvekilimizi (Murat Emir) telefonla arayarak nitelikli çoğunlukla karar almanın Meclis'in kuracağı komisyonda benimsendiğini, kararların nitelikli çoğunlukla alınacağını, bu kapsamda bizim beklediğimiz resmi açıklamanın kendisi tarafından yapıldığını, bunun da iletişimini yapabileceğimizi söylemiş. Murat Emir bana aktardı.

"ANAYASAYA UYMAYANLA ANAYASA YAPMAYIZ"

CHP bu komisyona gerekli görevlendirmeyi yapacak. Gerekli isimleri yarın süresi dahili içinde 10 arkadaşımızı görevlendireceğiz, bildireceğiz. Bu komisyonda görev yapacağız. CHP'nin bulunduğu komisyondan kimse korkmasın. Herkes rahat olsun. Bu komisyon bir anayasa komisyonu değildir. Anayasaya uymayanla anayasa yapmayız.

"BU KOMİSYONA KATOLİK NİKAHI KIYMIYORUZ"

Biz bu komisyona çatır çatır görev yapmaya, demokratikleşme üzerinden mücadele etmeye, siyasi tutsaklar için mücadele etmeye, yeni bir demokratik açılımı sağlamaya ve çözülecekse bütün sorunların bunun üzerinden çözülmesi için mücadele etmek üzere giriyoruz. Biz bu komisyona Katolik nikahı kıymıyoruz.

"BERMUDA ŞEYTAN ÜÇGENİNE İZİN VERMEYİZ"

Erdoğan'ın konuşmalarından 11 kez üst üste "Türk-Kürt-Arap" Kürtlerin temsilcisi DEM, Türklerin temsilcisi MHP, Arapların temsilcisi Erdoğan. Böyle bir Bermuda Şeytan üçgeninin içine Türkiye'nin gelecek umutlarının düşmesine izin vermeyiz. Türkiye'de 6 milyon Arap yaşıyor, onlara kimsenin söz söylemesine izin vermeyiz.

ERDOĞAN'A YANIT

Erdoğan bizi bu komisyonda istiyor sanan varsa saftır. Daha dün bizi komisyona davet ederken kullandığı laflara bak, "Geçmişteki günahlarının kefareti..."

Ne kefareti. CHP'ye soru sormaktan men ederim seni.

Erdoğan'ın bizi istemediği belli.

Bizim olduğumuz yerde yanlış olmaz, olursa Millet duyar, CHP de durması gereken yerde durur."