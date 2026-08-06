Meclis'te basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, süreç yasasıyla ilgili konuştu.

‘İMZA ATMA ÇABAMIZ YOK’

'Biz YENİ Parti olarak teknik değerlendirmeyi ve siyasi değerlendirmeyi peş peşe ve iç içe yaptık' diyen Özel, "Bundan sonraki süreçte arkadaşlarımız komisyonda gerekli eleştirileri, önerileri, katkıyı sağlayacaklar. Daha sonra Meclis Genel Kurulu'na geldiğinde de biz YENİ Parti olarak ilk günden beri takındığımız genel tutumumuza uygun olarak, ilkesel tutumumuza uygun olarak davranacağız. Ama bu vakitten sonra gidip kanun teklifine imza atma çabamız yok. Komisyonda tarih önünde sözümüzü parti olarak söyleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

‘BU KADAR HASSAS BİR KONUDA ÖZENSİZ DAVRANILMASINI GÖRMEK GEREKİR’

Özel ayrıca, “Kanun teklifi bize ulaştırıldıktan yaklaşık 20, 25 dakika sonra 360 milletvekili imza attı. Gün boyu akşam saatlerinde biten bu kadar hassas bir konunun bu şekilde ele alınması bu şekilde özensiz bir şekilde davranılması, parti gruplarından parlamento muhabirlerinden dolayısıyla kamuoyunun bilgisinden kaçırılmasını bir kere görmek gerekiyor" dedi.

‘ÖZENSİZ, KÖTÜ HAZIRLANMIŞ’

Özel son olarak, "Bugün arkadaşlarımızla birlikte hem komisyonda görev yapmış arkadaşlarımız hem de anayasa ve adalet komisyonlarının değerli üyeleriyle birlikte bir toplantı yaptık. Hocaların, akademisyenlerin yaptığı değerlendirmeler gibi özensiz, kötü hazırlanmış, birçok teknik eleştiriye açık bir teklifle karşı karşıya olduğumuzu söylemek lazım" ifadelerini kullandı.