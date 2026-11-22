Son dakika... Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) üzerinden vatandaşlar hakkında başlatılan icra takiplerine ilişkin açıklama yaptı. Kamuoyuna yansıyan şikayetler ve icra süreçlerinde hukuka aykırı yöntemlerle haksız kazanç elde edildiği iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma başlattığını duyurdu. İCRA TAKİPLERİ TÜM YÖNLERİYLE ARAŞTIRILIYOR Gürlek, soruşturma kapsamında vatandaşların haksız yere borçlandırıldığı iddialarının, başlatılan icra takiplerinin hukuka uygunluğunun ve suç oluşturabilecek eylemlerin bütün yönleriyle incelendiğini bildirdi. Hukuki süreçlerin ve icra mekanizmalarının kötüye kullanılmasına karşı kararlı bir tutum sergileneceğini vurgulayan Gürlek, şu ifadeleri kullandı: "Hiç kimse, hukuki süreçleri ve icra mekanizmalarını kötüye kullanarak vatandaşlarımızı haksız borç yükü altında bırakamaz. Vatandaşlarımızın haklarının korunması, iddiaların aydınlatılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için soruşturma titizlikle sürdürülecektir."

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