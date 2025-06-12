Son Dakika Haberi... Hindistan'ın batısındaki Ahmedabad şehrindeki havalimanında bir uçağın düştüğünü bildirdi. Uçak kalktıktan bir dakika sonra düştü. Hindistan basını eski Gujarat Başbakanı Vijay Rupani'nin de yolcular arasında olduğunu iddia etti.

Herhangi bir can kaybı olup olmadığını belirtilmezken, görüntülerde havalimanından gökyüzüne doğru yükselen yoğun siyah dumanlar görüldü.

Öte yandan, uçaktaki yolcu sayısına ya da kazanın sebebine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

244 KİŞİYİ TAŞIYORDU

Hindistan Sivil Havacılık İdaresi Genel Müdürü Faiz Ahmed Kidwai, Gucerat eyaletinin Ahmedabad kentindeki havaalanı yakınlarında düşen yolcu uçağının 244 kişiyi taşıdığını açıkladı.

Hindistan Sivil Havacılık İdaresi Genel Müdürü Kidwai, Ahmedabad kentinden İngiltere'nin başkenti Londra'daki Gatwick Havalimanına gitmek üzere havalanan ancak kısa süre sonra meydana gelen uçak kazasına ilişkin açıklama yaptı.

Kidwai, uçakta 232 yolcu ile 12 mürettebat olmak üzere 244 kişinin bulunduğunu ve acil durum ekiplerinin bölgeye gönderildiğini bildirdi.

UÇAĞIN TİPİ BELLİ OLDU

Hint medyasındaki haberlere göre, "Air India 171" sayılı olduğu belirtilen uçağın "Boeing 787-8 Dreamliner" tipi olduğu kaydedildi.

BOEİNG HİSSELERİ ÇAKILDI

Hindistan'da yaşanan uçak kazasının ardından New York Borsası'nda açılış öncesi işlemlerde Boeing hisseleri yüzde 6 değer kaybetti. Firmanın piyasa değerinde 10 milyar dolarlık gerileme yaşandı.