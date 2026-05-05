ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Beyaz Saray’da gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. Rubio’nun açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

*Başkan çağrıya kulak vererek harekete geçti ve ABD ordusunu bu mahsur kalan gemileri güvenli bir şekilde yönlendirmesi için görevlendirdi. Bu, Boğaz'ı açmanın ve İran'ın ekonomik kundakçılık eylemini sona erdirmenin ilk adımıdır. Trump beklemiyor, Amerika kontrolü ele alıyor ve Hürmüz Boğazı'nda seyir özgürlüğünü yeniden sağlıyor.

*Rubio, ‘Özgürlük Projesi’nin amacı 23 bin kişiyi kurtarmak. İran müzakere masasına oturmalı ve şartları kabul etmeli. İran’a ait 7 sürat teknesini imha ettik. Hürmüz Boğazı’nda çıkan çatışmalarda 10 sivil denizci hayatını kaybetti.

*İran nükleer silaha sahip olamaz… [Trump] ve ben, bu konuda… kimsenin İran'ın bir gün nükleer silaha sahip olmasının iyi bir fikir olduğunu neden düşündüğünü anlayamıyoruz. Şu anda Boğaz'da yaptıklarına bakın. Bütün dünyayı rehin tutuyorlar.”

*Bu bir savunma operasyonu, taarruz operasyonu değil. Bu, bize ateş edilmedikçe biz ateş etmeyeceğimiz anlamına geliyor. Ama eğer bir gemiye saldırırlarsa, karşılık vereceğiz.

“İran bunu yeni bir normal gibi göstermeye çalışıyor! Asla, hiçbir koşulda onlara ticari gemileri patlama ve suya mayın koyma gerçeğini normalleştirmelerine izin veremeyiz!

*Lübnan hükümeti ile İsrail arasında bir sorun yok… sorun Hizbullah. Lübnan’ın saldırıya uğramasının nedeni, Hizbullah’ın saklanıp roket fırlatması. Hizbullah, İran’ın bir ajanı… bu grupların arkasında Tahran var.

*Küba'daki durum kabul edilemez. Bir komünistten daha kötü tek şey, yeteneksiz bir komünisttir. Ülke başarısız oldu, ekonomik sistem işlemiyor ve işler değişecek.

