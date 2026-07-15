Çankaya Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in de aralarında bulunduğu 24 kişi tutuklandı. Gözaltına alınan 30 kişiden altısı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in “kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “rüşvet almak” suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

İçişleri Bakanlığı sosyal medya üzerinden yaptığı bası açıklamasıyla Güner'in görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. O paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Ankara ili Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can GÜNER, Hakkında “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet Almak, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırmak” suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 15.07.2026 tarih ve 2026/458 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

HAKİMLİK SORGUSU ORTAYA ÇIKTI

Güner, hâkimlik sorgusunda üzerine atılı suçlamaların tamamını reddetti ve “rüşvet” suçlaması “örgüt kurma” suçlamalarına ilişkin hiçbir soru yöneltilmediğinin altını çizerek şunları söyledi:

“11 Temmuz 2026 tarihinde kendi rızamla yurt dışından gelip teslim oldum. Bu suçlamalarla tutuklamaya sevk edilmemin büyük bir haksızlık olduğunu düşünmekteyim. Çankaya halkının hakkını savunduğum için buradayım. Rüşvet alma ile ilgili herhangi bir soru ve suçlamalarda bulunulmadı. Örgüt kurma suçu ile ilgili herhangi bir soru da sorulmadı. Cumhuriyet Savcılığı’na sorduğumda örgüt şemasının daha sonra çizileceği söylendi. Gizli tanık ifadesi tutuklama sevk yazısına derç edilmiş. Herhangi bir somut isnat söz konusu değildir. Bu firmaların hiçbirisini tanımam. Herhangi bir kişiye herhangi bir konuda talimatım söz konusu olmamıştır. Bana yönelik isnat, bir ihalenin iptali konusundadır. Hiçbir kimseye iptal talimatı vermedim. Milyonlarca lira kamu zararına uğratılması söz konusu değildir aksine kamu yararı söz konusudur. Bu dosyanın müştekisi şikayette bulunmuş ancak bir sonraki ihaleye davet edilmiştir ancak kendisi katılmamıştır. Hukuki olarak herhangi bir şey olduğunu düşünmüyorum. Savunmama ekleyeceğim başkaca bir husus yoktur. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmamı talep ederim.”

Soruşturma kapsamında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Belediye Meclis Üyesi Emre Doğan, Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Akıncı, Meclis Üyesi Ahmet Ağırman’ın da arasında olduğu toplam 24 kişi tutuklandı. Tutuklanan isimler cezaevine gönderilirken, serbest bırakılan şüpheliler adliye önünde karşılandı.

GİZLİ TANIK BEYANLARI SORULDU

Savcılık sorgusunda Hüseyin Can Güner’e belediyenin temizlik ihaleleri, ihale süreçlerindeki gecikmeler, şirket temsilcileriyle ilişkileri, HTS kayıtları ve gizli tanıkların iddiaları yöneltildi.

Gizli tanık beyanlarını reddeden Güner, ifadelerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Beyanlarda adı geçen CHP’li meclis üyesi Emre Doğan’ın belediyenin ihale süreçlerinde herhangi bir görev veya yetkisi bulunmadığını söyleyen Güner, iddiaların iftira niteliğinde olduğunu ifade etti.

İhale süreçlerine ilişkin soruları da yanıtlayan Güner, temizlik ihalesindeki gecikmenin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın şantiye tahsis süreci ile önceki yönetimden devralınan konteyner alım planından kaynaklandığını belirtti. Çöp toplama hizmetinin aksamaması için iki aylık geçici pazarlık usulü ihaleler yapıldığını, rekabet oluşmadığı gerekçesiyle iptal edilen ihalenin ardından gerçekleştirilen yeni ihalelerde aylık maliyetlerin 4-5 milyon lira düştüğünü söyledi.

Bu nedenle kamu zararının değil, kamu yararının oluştuğunu savunan Güner, ihale süreçlerinde doğrudan yetkisinin bulunmadığını kaydetti.

Güner’in avukatı Deniz Aksoy ise soruşturmanın somut deliller yerine gizli tanık beyanlarına dayandırıldığını savundu. Aksoy, belediye başkanı hakkında soruşturma izni alınması gerekirken dosyanın örgüt ve rüşvet iddiaları üzerinden bu prosedürün dışına çıkarıldığını, buna karşın sorguda müvekkiline örgüt veya rüşvet suçlaması yöneltilmediğini ileri sürdü.

HÜSEYİN CAN GÜNER KİMDİR?

Hüseyin Can Güner, 1993 yılında Ankara’da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2015 yılında mezun oldu. Güner, CHP’ye 2012 yılında üye oldu. Ankara İl Gençlik Kolları Üniversite Komisyonu’nda, Sosyal Demokrat Öğrenciler örgütlenmesinde ve Çankaya İlçe Gençlik Kolu’nda görev aldı.

Güner, 2013 ve 2014 yılları arasında Etimesgut Gençlik Kolu Başkanlığı yaptı. Güner, 2014 ve 2016 yılları arasında Genel Merkez Yerel Yönetimler Komisyonu’nda çalıştı. Güner, 2018 ve 2020 yılları arasında CHP Çankaya İlçe Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. Güner, 2020 ve 2023 yılları arasında CHP’yi Çankaya İlçe Seçim Kurulu’nda temsil etti.

Güner, 14 Mayıs 2023 milletvekili genel seçimlerinde Ankara 1. Bölge’de 11. sıra milletvekili adayı oldu. Güner, 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlenen 38. Olağan Kurultay’da CHP Parti Meclisi üyeliğine seçildi. Güner, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde Çankaya Belediye Başkanlığı’na seçildi.