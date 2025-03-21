İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hakkında bir soruşturma daha açıldığını duyurdu.

İmamoğlu paylaşımında şunları kaydetti:

"KREŞ AÇMA SUÇUNU İŞLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

"Kreş açtığım için hakkımda soruşturma açılmış. İfade vermek isterdim ama şu an gözaltındayım, yoksa seve seve bu şehrin çocukları için yaptığımız kreşleri tüm gücümle savunurdum. Kreş açma suçunu işlemeye devam edeceğiz. Geleceğimiz olan evlatlarımızın kreşlerini de milletimize emanet ediyorum"

Kreş açtığım için hakkımda soruşturma açılmış. İfade vermek isterdim ama şu an gözaltındayım, yoksa seve seve bu şehrin çocukları için yaptığımız kreşleri tüm gücümle savunurdum. Kreş açma suçunu işlemeye devam edeceğiz. Geleceğimiz olan evlatlarımızın kreşlerini de milletimize… — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 21, 2025

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu üniversite diplomasının "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle iptal edilmesinin ardından 19 Mart'ta sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı.