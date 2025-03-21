Son Dakika Haberi... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Vatan Emniyet'teki gözaltı süresinin üçüncü gününde ifade işlemlerine başlandı.
SÖZCÜ TV muhabiri Muratcan Altuntoprak'ın aktardığı bilgilere göre; İmamoğlu, gözaltı süresinin 56. saatinde ifade vereceği kata çağrıldı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart sabahı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "yolsuzluk" ve "terör" suçlarından başlattığı iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.
İmamoğlu bu sabah yaptığı paylaşımda ise, "Kreş açtığım için hakkımda soruşturma açılmış" diyerek hakkında açılan 3. soruşturmayı duyurmuştu.
ÖZGÜR ÖZEL DUYURDU
CHP lideri Özel, DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu'yla yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Yaklaşık yarım saat önce İmamoğlu aranarak birazdan ifade işlemine başlayacakları söylenmişti. Tahminen bu dakikalarda ya da ilerleyen dakikalar içerisinde emniyet ifade işlemleri başlamış olacak" dedi.