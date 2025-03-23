Son Dakika Haberi... 19 Mart'ta sabah saatlerinde gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'yolsuzluk' suçlamasıyla tutuklandı.
Kararın ardından İmamoğlu'nun götürüleceği cezaevi de belli oldu.
SİLİVRİ KARARI
SÖZCÜ TV muhabiri Ozan Kelleci'nin edindiği bilgilere göre; İmamoğlu, Silivri Cezaevi olarak da bilinen Marmara Cezaevi'ne götürülecek.
Yürütülen 'yolsuzluk' ve 'terör' soruşturmaları kapsamında 48 şüpheli tutuklanırken, 44'ü de adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Silivri'de hareketlilik artarken; Cezaevi'nin bulunduğu yola polis ve jandarma ekipleri kontrol noktası kurdu.
Silivri Cezaevinde ayrıca Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ 21 Ocak 2025 tarihinden beri tutuklu bulunuyor.
CEZAEVİNE GİRİŞ YAPTI
İBB Başkanı İmamoğlu'nu cezaevine götürecek araçlar; Çağlayan Adliyesi'nden çıkış yaptı ve Silivri Cezaevi'ne giriş yaptı.