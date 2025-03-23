Son Dakika Haberi... 4 gün önce gözaltına alınan CHP'nin ön seçimdeki Cumhurbaşkanı adayı, Türkiye Belediyeler Birliği ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için karar çıktı. Bu durumda İBB'ye kayyum atanamayacak.

İMAMOĞLU TUTUKLANDI

İmamoğlu, yürütülen "MEDYA AŞ" soruşturması kapsamında tutuklandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra İmamoğlu'nun danışmanı ve İBB MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ve İPA Başkanı Buğra Gökçe de tutuklandı.

"KENT UZLAŞISI" SUÇLAMASINDA ALİ KONTROL KARARI

Ayrıca, İmamoğlu'nun "kent uzlaşısı" soruşturması kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

CHP'DEN İLK TEPKİ

CHP'li Sezgin Tanrıkulu karara ilişkin SÖZCÜ TV'ye yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Ne söylesek az, çok öfkeliyiz. Bu yapılan bir siyasi darbeydi ve bir gasp amacıyla yapıldı. Bu yargı faaliyeti değil. Bu doğrudan doğruya hükümetin ele geçirdiği kurumlar vasıtasıyla muhalefeti sindirme, oyun dışına itme işlemleridir. İktidar bu yaptıklarının ne anlama geldiğini sandık başında görecek"

KAYYUM ATANACAK MI?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için "kent uzlaşısı", "terör soruşturması" kapsamında adli kontrol kararı verilmesinin ardından İstanbul için "kayyum" tehlikesinin ortadan kalktığı belirtildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin SÖZCÜ TV'ye yaptığı açıklamada, "Kayyum ihtimali ortadan kalktı" ifadelerini kullandı. Aytekin ayrıca, "bundan sonra atılacak adımları belli mi?" sorusuna, "İmamoğlu tutuklansa bile bizim yapacaklarımız belli erken seçimi bu ülkeye getireceğiz" dedi.

Belediye Kanunu'nun 45. maddesinde kayyum kararına ilişkin şu ifadeler yer alıyor:

"Belediye başkanı, başkan vekili ya da meclis üyesinin terör veya terör örgütlerine yardım ve yataklık suçları sebebiyle görevden uzaklaştırılması, tutuklanması, kamu hizmetinden yasaklanması veya başkanlık sıfatı veya meclis üyeliğinin sona ermesi hallerinde büyükşehir ve il belediyelerinde İçişleri Bakanı, diğer belediyelerde vali tarafından belediye başkanı, başkan vekili ya da meclis üyesi görevlendirilebilir. Görevlendirilecek kişide seçilme ehliyetine sahip olma dışında herhangi bir kriter aranmaz"

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