Son Dakika Haberi... İBB Başkanı İmamoğlu bugün 'diploma' ifadesi verecek.
Ekol TV'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre; İmamoğlu hakkında başlatılan usulsüz diploma soruşturmasında İstanbul Üniversitesi tarafından diploması iptal edilenler, soruşturma kapsamında ifadeye çağırıldı.
İstanbul Üniversitesi, savcılığa 57 kişilik bir liste sundu. Listede, diploması iptal edilenlerin iptal edilme nedenleri gösterildi.
Listede İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine ilişkin şu ifadeler yer aldı:
"Yatay geçiş işlemi öğrenci kütüğüne mezun olunan kuruluş ile değil YÖK tarafından tanınır olan farklı bir üniversite ile yapılmış"