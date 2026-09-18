İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ’ye ilişkin soruşturma tamamlandı. Savcılık, hazırladığı 195 sayfalık ek iddianamede 29 kişi hakkında ceza talep etti ve dosyanın 414 sanıklı İBB ana davasıyla birleştirilmesini istedi.

SÖZCÜ Muhabiri Dilara Şahin'in aktardığı habere göre, İddianamede 12 ayrı eylem yer alıyor. Bunların 8’i 2020–2024 arasındaki bitkisel materyal ihaleleriyle ilgili. Savcılık; şartnamelerin rekabeti sınırlayacak şekilde hazırlandığını, ihalelerin parçalanarak belirli firmalara verildiğini, bazı tekliflerin göstermelik olduğunu ve bazı teklif mektuplarının aynı kişilerce hazırlandığını iddia ediyor.

En önemli iddia ise ihaleleri alan şirketlerden iş bedelinin yüzde 7–10’u oranında komisyon/rüşvet istendiği ve bu paraların “Sistem” adı verilen yapıya aktarılarak seçim finansmanında kullanıldığı yönünde.

Dosyada ayrıca:

SAS Peyzaj sahibinin 200 bin dolar ve 136 bin 500 TL’lik hediye kartı verdiği,

Binali Sarıtaş’ın 4,5 milyon TL ile 1 milyon 265 bin 700 TL’lik alışveriş kartı verdiği iddia ediliyor.

Bazı şüpheliler için etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması talep ediliyor.

Ekrem İmamoğlu ve Fatih Keleş’e bu ek iddianamede yeniden “örgüt kurma/yönetme” suçlaması yöneltilmedi. Ancak savcılık, suçların örgüt faaliyeti kapsamında işlendiğini ileri sürerek ikisinin de 12 eylemin tamamından TCK 220/5 kapsamında “fail” olarak cezalandırılmasını istedi.

Şimdi iddianamenin kabul edilip edilmeyeceği ve ana davayla birleştirilip birleştirilmeyeceği karara bağlanacak.