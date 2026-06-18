İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun da sanıkları arasında yer aldığı, 68 kişinin tutuklu bulunduğu ve toplam 414 sanığın yargılandığı İBB davasında 53'üncü gün duruşmaları gerçekleştirildi.

TAMAMLAYAMADIĞI SAVUNMASINI SÜRDÜRDÜ

Duruşmada söz alan İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gülten, bir önceki celsede tamamlayamadığı savunmasını sürdürdü. Gülten, hakkında irtikap suçlamasına dayanak gösterilen silüet onaylarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

‘HUKUKA AYKIRI İŞLEM BULUNAMADI’

Silüet onaylarının tek bir kişinin kararıyla verilmediğini, farklı uzmanlık alanlarının katkısıyla yürütülen teknik inceleme ve değerlendirmeler sonucunda ortaya çıktığını belirten Gülten, "Silüet onay süreçleri üzerinden irtikap suçu inşa edilmeye çalışılması, maddi olgulara dayanmayan, varsayıma dayalı bir kurgudan ibarettir. Nitekim iddianamenin değerlendirme bölümünde, silüet onaylarının sözde örgütün irtikap yöntemi için sıkça başvurduğu bir araç olduğu yönünde peşin bir kabul ve önyargısıyla hareket edilmiş. Oysa iddianamede yer almayan, adeta buharlaşan gizli tanık Ladin’in savcılığa sunduğu 32 adet silüet onayına ilişkin proje listesi bilirkişi incelemesine konu edilmiş, yapılan inceleme sonucunda herhangi bir hukuka aykırı işlem bulunmadığı açıkça ortaya konulmuştur" dedi.

‘TEK BİR SOMUT TESPİT BULUNMUYOR’

Gülten, "Bu kapsamda iddianamede, idare tarafından yapılan gelir getirici ihalelerde, belediye encümen üyesi olarak ihale komisyonlarında üye sıfatıyla bulunmam veya zaman zaman vekâleten bu görevi üstlenmeme yer verilmiş. Ancak iddianamede, hangi fiilimin ihaleye fesat karıştırma veya nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturduğuna ilişkin tek bir somut tespit bulunmuyor" ifadelerini kullandı.

‘KANUNSUZ HİÇBİR ŞEY OLMADI’

Savunmanın ardından Ekrem İmamoğlu, mahkeme heyeti ve savcının sorularının tamamlanmasının ardından Ramazan Gülten'e görev dönemi ve dosyadaki iddialarla ilgili çeşitli sorular yöneltti. İmamoğlu'nun, kendisinden herhangi bir usulsüz imar talimatı alıp almadığını sorması üzerine Gülten, "Kanunsuz olarak nitelendirilecek hiçbir şey olmadı" yanıtını verdi.

‘KAMU GÖREVLİSİ OLARAK SALDIRIYA UĞRADI’

İmamoğlu ayrıca Üsküdar sahilindeki kaçak yapıların kaldırılması sırasında yaşanan olayları hatırlatarak, bu süreçte görev yapan Gülten'in kamu görevlisi olarak saldırıya uğradığını söyledi. İmar uygulamalarına ilişkin sorularını sürdüren İmamoğlu, görev yaptığı yedi yıllık süreçte belirli kişi ya da gruplara ayrıcalık sağlanmasına yönelik herhangi bir talimat verilip verilmediğini sordu. Bu soruya Gülten, "Asla gelmedi" cevabını verdi.

‘ÖZEL İŞLEM İŞLENDİ Mİ?’

İmamoğlu, hakkında ortaya atılan örgüt suçlamalarına da değinerek belediye yönetiminde kişisel menfaat doğrultusunda hareket edilmediğini savundu. İmar artışları ve ruhsat işlemleriyle ilgili olarak Gülten'e yönelttiği son sorulardan birinde, belirli bir parsel için özel işlem yapılmasının istenip istenmediğini sordu. Gülten ise "Hayır Başkanım" yanıtını verdi.

5 KİŞİNİN TAHLİYESİ TALEP EDİLDİ

Öte yandan duruşma savcısı, ara mütalaasında 5 sanığın tahliye edilmesini talep etti. Tahliyesi istenen isimler arasında eski Medya AŞ Genel Müdürü İpek Elif Atayman, iş insanları Yunus Göçer ve Alper Aydın, reklamcı Hasan Yalaz ile Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Çolak yer aldı.