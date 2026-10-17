İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki duruşma salonunda görülen davada, verilen aranın ardından ara karar açıklandı. TAHLİYE EDİLEN 7 SANIK Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Park ve Bahçeler Dairesi personeli Tolga Kılıç, eski Ağaç AŞ Satın Alma Müdür Vekili Fatih Temür, İSTTELKOM AŞ Genel Müdürü Melih Geçek, eski Ağaç AŞ Genel Müdür Yardımcısı Aytekin Karaaslan, özel şirket çalışanı Adem Başer, eski Ağaç AŞ Satın Alma Müdürü Ümit Polat ve İBB Kentsel Ekolojik Sistemler Müdürü Nilgün Cendek'in tahliyesine hükmetti. Diğer tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin ise devamına karar verildi. BAZI ADLİ KONTROL TEDBİRLERİ KALDIRILDI Mahkeme, tutuksuz sanıklar hakkında uygulanan “konutu terk etmeme” ve “imza atma” şeklindeki adli kontrol tedbirlerini kaldırdı. Ayrıca bazı sanıklar yönünden yurt dışına çıkış yasağının da kaldırılmasına karar verildi. Davanın bir sonraki duruşması 2 Kasım Pazartesi gününe ertelendi.

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