Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 414 ismin yargılandığı İBB Davası'nda ikinci celsenin 11'inci günü bugün gerçekleşti.

‘DURUŞMALAR CANLI YAYINLANSIN İSTİYORUM’

53 kişinin tutuklu yargılandığı davada 12 kişinin tahliye beyanları alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in canlı yayın açıklamalarına yönelik konuşan İmamoğlu, "Evet canlı yayın istiyorum, misliyle istiyorum. Hatta başladığı ilk günden bugüne geçmiş duruşmalar da yayınlansın. Millet görsün, kendi kararını versin. Ben her şeyimle açığım, veremeyeceğim hesabım da yoktur çünkü millet şahidimdir” ifadelerini kullandı.

‘BURADA BİR SUÇ ÖRGÜTÜ YOK’

İmamoğlu ayrıca, "Demokrasi mücadelesini verdiğimiz bir dönemden geçiyoruz. Avrupa'nın en büyük duruşma salonundayız ama soru şu; böylesine büyük bir salon adalete ne kadar ev sahipliği yapacak, bunun yanıtını milletimiz verir. Arkamda bulunan kader arkadaşlarıma baktığımda buradan bir örgüt çıkmayacağını herkes görüyor. Burada bir suç örgütü yok, büyük bir zalimlikle mücadele eden kader arkadaşlarım var" dedi.

‘KİTABIMIN TUTUKLANMASINA GELDİK’

İmamoğlu yazdığı kitabın engellenmesine, "Canlı yayınlayın dedin, yayınlamadılar. Bu salondan gerçekleri ortaya koyayım dedim, o da olmadı. Milletime kitap olarak gitsin dedim, onlar korktular bunu da yaptırmadılar. Avukatımın tutuklanmasından savunmamın tutuklanmasına, ardından kitabımın tutuklanmasına geldik. Bir sonraki aşama nedir gerçekten merak ediyorum. Susturamayacaksınız; savunma susturulamaz, millet susturulamaz” sözleriyle tepki gösterdi.

SAVCI TUTUKLULUĞUN DEVAMINI İSTEDİ

Savcı, aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 53 tutuklunun tamamının tutukluluk halinin devamını talep etti.

2 TAHLİYE KARARI

Savcının mütalaası sonrası mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Ara kararda, Bakırköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz ve İş insanı Serkan Öztürk'ün tahliyesine, 51 kişinin ise tutukluluğuna devam kararı verildi.