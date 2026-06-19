İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, 3 kişi tarafından darp edildikten sonra kaçırılmıştı.
Olayın polise bildirilmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun aktardığı bilgilere göre, çalışmalarını derinleştiren ekipler, Karaal'ın tutulduğu adresi tespit etti. Polis, belirlenen noktaya operasyon düzenledi.
7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyonda Erhan Karaal sağ olarak kurtarılırken, gözaltına alınan şüpheli sayısı 7'ye yükseldi.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.