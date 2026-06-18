İBB'ye bağlı Kültür A.Ş.nin genel müdür yardımcısı Erhan Karaal'ın, İstanbul'un Maltepe ilçesindeki evinin önünden dün kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve Karaal'ı arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
İSTANBUL ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI DOĞRULADI
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırıldığı bilgisine ulaşıldığı belirtildi.
Yapılan açıklamada şöyle denildi:
-17.06.2026 günü İlimiz Maltepe ilçesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan KARAAL’ın kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı bilgisine ulaşılması üzerine mağdurun bulunması ve şüphelilerin yakalanması için kolluğa gerekli talimatlar verilmiş olup soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir.