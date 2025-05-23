İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik 4. dalga operasyonda birçok isim gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında Kadriye Kasapoğlu (Özel Kalem Müdürü), Mustafa Akın (Koruma Müdürü), Ali Kurt (Kiptaş Genel Müdürü) Arif Gürkan Alpay ( İBB Genel Sekreter Yardımcısı) Yavuz Saltık ( Muhtarlıklar Daire Başkanı)

49 KİŞİ GÖZALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre toplam 49 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

-2024/228233 S.N dosya kapsamında başta İstaç, Kiptaş ve Yol Bakım Daire Başkanlığında tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin 23/05/2025 tarihinde şüphleliler Ali KURT, Ziya Gökmen TOGAY, İbrahim BÜLBÜLLÜ, Nezahat KURT ve Mustafa AKIN’ın da aralarında yer aldığı, 49 şahıs hakkında yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemlerinin icrasına ilişkin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verilmiş olup, an itibarıyla şüpheliler ile ilgili yakalama - gözaltı , arama - el koyma işlemleri devam etmektedir.