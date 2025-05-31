İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) 19 Mart'ta "yolsuzluk ve terör" iddiasıyla başlattığı soruşturmanın 5. dalga operasyonu başladı.
BELEDİYE BAŞKANLARI HAKKINDA GÖZALTI KARARI
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş, Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka ve eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi.
Bu kişiler hakkında "rüşvet alma", "rüşvet verme", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma" iddialarıyla gözaltı kararı verildi...
BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "4 farklı soruşturma dosyası kapsamında toplamda 47 şüpheli hakkında arama - el koyma ve gözaltı kararı verilmiştir. İşlemler icra edilmeye devam etmektedir" denildi.