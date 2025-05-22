İBB'de yapılan operasyonlar sıklaşıyor. 3. dalga operasyonların detayları beklenirken sessizce yürütülen bir operasyon daha ortaya çıktı.
AĞAÇ VE PEYZAJ A.Ş'YE OPERASYON YAPILMIŞ
İBB’ye yönelik yürütülen “yolsuzluk” soruşturması kapsamında İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.’de yapılan ihalelerde usulsüzlük olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişi “ihaleye fesat karıştırma” ve “rüşvet” suçlarından tutuklamaya sevk edildi.
Savcılık “Ekrem İmamoğlu liderliğinde kurulan suç örgütüne karşı devam eden soruşturma kapsamında, İstanbul Ağaç ve Peyzaj Aş kapsamında yapılan ihalelerdeki usulsüzlük iddiaları üzerine 7 şahıs hakkında 22 Mayıs tarihinde gözaltı kararı verildi” dedi.
7 isim ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet iddiasıyla tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.