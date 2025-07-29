CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda belediye yöneticisinin tutuklanmasıyla sonuçlanan 19 Mart operasyonlarına bir yenisi eklendi.
Bu sabah İBB iştirakleri İETT ve İSFALT'ın yöneticileri dahil 25 kişi hakkında gözaltı kararı uygulanmaya başlandı.
İstanbul, Antalya, Çanakkale, Trabzon, Bursa ve Giresun’da arama, el koyma işlemleri başlatıldı.
(İETT Genel Müdürü İrfan Demet)
Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şöyle:
"Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik..."
-İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen 2024/236201 sayılı soruşturma dosyasında suç örgütünün İSFALT ve İETT’den aldığı fesat karıştırdığı tespit edilen ihalelerin komisyonlarında yer alan kişiler ile ihale yetkililerinden oluşan toplamda 25 şüphelinin İstanbul, Antalya, Çanakkale, Trabzon, Bursa ve Giresun’da bulunan adreslerinde arama, el koyma işlemleri yapılarak şüphelilerin gözaltına alınmalarına karar verilmiştir.
20 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Diğer yandan, soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 25 kişiden 20'si gözaltına alındı.
GÖZALTINA ALINANLARDAN BAZILARININ İSİMLERİ BELLİ OLDU
İrfan Demet-İETT Genel Müdürü
-Kazım Taylan Sever-Araç Bakım Daire Başkanı
-Halil İbrahim Kaya-İkitelli Garaj Müdürü
-Ali Haydar Topçu-Muhasebe Şube Müdürü
-Şeyhmus Oral-Mali Hizmetler Daire Başkanı
-Cevdet Akarsu-Satın alma daire başkanı
-Ülkü Kaya-Planlama Şefi