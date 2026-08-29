Süleymancılara yönelik düzenlenen operasyon kapsamında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında, Şahin adına tahsisli aracın tutuklu Hilmi Tuna Kuriş’in yurt dışına kaçırılmasına yönelik girişimde kullanıldığı tespit edilmişti.

BAKAN GÜRLEK, ŞAHİN'İN SÖZLERİNİ ÇELİŞKİLİ BULMUŞTU

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Alihan Kuriş soruşturması kapsamında Şahin adına tahsis edilen araçların suç örgütü üyeleri tarafından kullanıldığını belirtmişti. Gürlek, HTS kayıtları ile Şahin’in ifadelerinin çeliştiğini vurgulamıştı.

NE OLMUŞTU?

Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’in firari kardeşi Hilmi Tuna Kuriş’in yurt dışına kaçma hazırlığındayken yakalanmasının ardından, kendisini Muğla’ya götürdüğü belirlenen 34 SL 313 plakalı aracın eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli olduğu ortaya çıkmıştı.

Bunun üzerine Şahin adına tahsis edilen diğer araçlar da incelemeye alındı.

Yapılan incelemelerde, 34 S 78* ve 34 RM 86** plakalı iki aracın daha tahsis amacı dışında ve suç içerikli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edilmişti.