Uzun süredir sağlık problemleriyle mücadele eden Ortaylı'nın dün akşam saatlerinde entübe edildiği açıklanmıştı.

Ortaylı'nın sağlık sorunları ilk olarak geçtiğimiz Ocak ayında yaşadığı prostat rahatsızlığıyla başlamıştı. Ortaylı ameliyat olup taburcu edilmesine rağmen, bu süreç 79 yaşındaki tarihçinin bağışıklık sistemini zayıflattı.

Ünlü tarihçiden acı haber geldi. Tedavisi yoğun bakımda devam eden İlber Ortaylı'nın hayatını kaybettiği öğrenildi.

KIZINDAN AÇIKLAMA

Ortaylı'nın kızı Tuna Ortaylı sosyal medyadan yaptığı açklamada şunları kaydetti:

Ailemizin büyüğü İlber Ortaylı'yı 13 Mart 2026 gününde kaybettik. Uzun süren ve giderek karmaşıklaşan sağlık sorunlarına rağmen hayata duyduğu merakı, insanlarla bir arada olma arzusu hiç azalmadı ve gücü yettiğince bildiği gibi yaşadı.



Okurları, öğrencileri ve sevenleri onu hiçbir akademisyene nasip olmayacak büyüklükte bir sevgi ve saygıyla sarmaladılar. Onun adına derin bir şükran duyuyoruz. Cenazesiyle ilgili bilgileri daha sonra paylaşacağız.

FATİH ALTAYLI GÖZ YAŞLARINA HAKİM OLAMADI

SÖZCÜTV yayınına katılan gazeteci Fatih Altaylı da ağlayarak konuştu. Altaylı şunları ifade etti:

"Bir yıldır sürekli kötüye gidiyordu. Yüksek şekeri de vardı ve hiç de dikkat etmiyordu. Ben cezaevinden çıktıktan sonra bizi yemeğe de götürdü. En son beraber bir program çektik. Bir aydır hastanedeydik. Geçen hafta pazar günü ve pazartesi günü ziyaretine gittim. Epey konuştuk dedikodu yaptık beraber. Ertesi gün benim ameliyatım vardı birkaç gün gidemedim. Ben hastaneden çıktığımda onu yoğun bakıma aldılar. Orada giderek tablosu kötüye gitti. Evvelsi gün umut verici bir şey oldu gözlerini açar gibi oldu. Ama daha sonra daha kötüye gitti ve ne yazık ki geri dönmedi.

SAĞLIK BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

Türkiye büyük bir değerini, bir tarih dâhisini yitirdi. Ülkemizin yetiştirdiği en müstesna değerlerden, kıymetli hocamız Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Hocamıza Allah’tan rahmet; ailesine, öğrencilerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun. Başımız sağ olsun.

İLBER ORTAYLI KİMDİR?

İlber Ortaylı'nın annesi Kırım Türklerinden Şefika Hanım ve babası Kemal Bey, eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) lideri Joseph Stalin'den kaçıp Avusturya'ya bir mülteci kampına sığınmıştı. İlber Ortaylı da bu mülteci kampında 21 Mayıs 1947'de dünyaya geldi. Ortaylı ailesi iki yıl sonra Türkiye'ye göç etti.

Annesi Şefika Ortaylı, Ankara Üniversitesi'nde Rus Dili ve Edebiyatı hocasıydı; babası Kemal Ortaylı ise Kırım tarihini Türkçeye çeviren bir uçak mühendisiydi.

Türkçe, Almanca ve Rusçanın konuşulduğu bir evde büyüyen Ortaylı; İstanbul Avusturya Lisesi ve Ankara Atatürk Lisesi'nde eğitim gördü. 1970'te Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümünü bitirdi.

2005'te Topkapı Sarayı Müzesi müdürü olan Ortaylı emekli olana kadar yedi yıl bu görevi sürdürdü.

Ortaylı bu sırada televizyonlarda boy göstermeye başladı.

SİVRİ DİLİNE RAĞMEN ÇOK SEVİLDİ

Ortaylı'nın en bilinen eserleri arasında "İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı", "Osmanlı’yı Yeniden Keşfetmek", "Tarihin İzinde" ve "Bir Ömür Nasıl Yaşanır" yer alıyor.

Ortaylı özellikle televizyon programlarında sivri diliyle tanındı. Özellikle 'cahil' diyerek laf sokmasıyla tanınan Ortaylı sivri diline rağmen geniş kitleler tarafından çok sevildi ve sayıldı.

Ortaylı, çıktığı televizyon programlarının yanı sıra sayısız makale ve köşe yazısı, 50'den fazla kitap yazdı. Ancak bilgisayarla arası iyi değildi. Yazdıklarının çoğu aslında Ortaylı'nın ses kaydı alınarak editörler tarafından hazırlanıyordu.