Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 53'ü tutuklu 436 sanıklı İBB davasının 97'nci günü Silivri’de devam ediyor. Cumhuriyet'te yer alan habere göre; İBB davası cuma ve cumartesi günleri de sürecek. Ekrem İmamoğlu 4 gün savunma yapacak. Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 53'ü tutuklu 436 sanıklı İBB davası, Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nin yeni duruşma salonunda görülen 97'nci gününde devam ediyor. Tutuksuz sanıkların savunmalarının alındığı ikinci celsesi 17 Ağustos’ta başlayan davada celsenin son haftasına girildi.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.