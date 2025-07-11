İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde “yolsuzluk” iddiasıyla açılan dava yılan hikayesine döndü.

29 Aralık 2015 yılına ait bir ihale üzerinden İmamoğlu’na yönelik bir dava açıldı. İlk duruşma 15 Haziran 2023’te görüldü ve yargılamada 2 sene geride kaldı. Son duruşmaya dek duruşma savcısı “mütalaasını” açıklamamış, bir önceki duruşmada da mahkeme dosyayı mütalaa açıklanması için Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na göndermişti.

Bugün 15.00 itibariyle yargılama bir kez başladı. Hakim bu kez de “duruşma savcısının değişmesini” gerekçe göstererek savcının mütalaa açıklaması için gelecek celseye kadar ek süre verilmesine hükmetti. Duruşma 24 ekim 2025’e saat 15.00’e ertelendi. İddianamede Ekrem İmamoğlu hakkında "ihaleye fesat karıştırma" suçundan 7 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.