'Yolsuzluk' suçlamasıyla 19 Mart'ta gözaltına alınan ve bugün mahkemeye çıkarılan üç belediye başkanı hakkında tutuklama kararı çıktı.

İçişleri Bakanlığı ise İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın görevden uzaklaştırıldıklarını bildirdi.

Açıklamaya göre, İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan kararlarla tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden "geçici olarak" uzaklaştırıldı.

ÇALIK DA GÖREVDEN EL ÇEKTİRİLDİ

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen tutuklama kararı doğrultusunda, İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırıldı.

BAŞKANVEKİLİ 26 MART'TA SEÇİLECEK

İstanbul Valiliği, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın görevden uzaklaştırılması nedeniyle iki belediyede de 26 Mart'ta meclis toplantısı yapılacağını duyurdu.

Ekrem İmamoğlu'nun yerine geçecek isim 26 Mart çarşamba günü saat 13.00'te seçilecek. Beylikdüzü'ndeki seçim ise aynı gün saat 09.00'da yapılacak.

Her iki Belediye Meclisi'nde de çoğunluk CHP'de.

ŞİŞLİ BELEDİYESİ'NE KAYYUM ATANDI

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ise İçişleri Bakanlığı tarafından "geçici tedbir" olarak görevden el çektirildi. Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen de Şişli Belediyesi'ne kayyum olarak atandı.