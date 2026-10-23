Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde kendi şirketine ait aracı makam aracı olarak kullanması nedeniyle açılan davada ikinci duruşma, Büyükçekmece 21. Asliye Ceza Mahkemesi’nce Silivri’deki 2 No’lu salonda görüldü.

ARA KARAR AÇIKLANDI

Ara kararını açıklayan Hakim, daha önce dosyaya giren bilirkişi raporlarındaki çelişkinin giderilmesi gerekçesiyle, 3 kişilik bilirkişi heyetinden rapor alınmasına karar verdi.

Bir sonraki duruşma 12 Şubat 2027’de görülecek.

İZLEYİCİLERDEN DESTEK

Mahkeme heyeti ve duruşma savcısının salondaki yerini almasının ardından Fatih Keleş ve Ekrem İmamoğlu da izleyicilerin desteği arasında salona geldi.

İMAMOĞLU: "AÇIK VE NET BİR VURGUNLA MİLLETÇE KARŞI KARŞIYAYIZ"

"Geçen celse 1 saatten uzun süre açıklamalarda bulundum bugün de kısa bir beyanda bulunacağım” diyerek sözlerine başlayan İmamoğlu, şöyle devam etti:

“Bugün buradayım; açıkçası böylesine hiçbir anlam ifade etmeyen ve bana göre hukuksuz bir mahkeme ile Türk yargısının meşgul edilmesini, sizlerin meşgul edilmesini Ekrem İmamoğlu olarak, bir vatandaş olarak asla kabul etmiyorum.

Buradayım; çünkü, muhatabı olduğum 20'ye yakın davanın son 2 yılda açılmasının yegane sebebinin ülkemizin başındaki otoriter zihniyetin makamını korumak için yargıyı araçsallaştırdığını, kanuna, hukuka aykırı işlemler yaptığını, rakibini devre dışı bırakmak, muhalifleri hapse atmak adına araçsallaştırılmış yargı düzeninin varlığını tekrar tekrar halkımıza buradan hatırlatıyorum.

Bu davaların hiçbirisi hukuki bir zeminde hazırlanmış davalar değildir; tümüyle hukuksuz düzenek içerisinde, aşama aşama muhalifleri gözaltına almak, mahkemelere taşımak, tutuklamak, hapse atmak… Bunun adı Cumhurbaşkanı adayı olabilir, bunun adı muhalif belediye başkanı olabilir, bunun adı muhalif gazeteci olabilir, bunun adı muhalif düşünceye sahip insan olabilir… Yani bana göre 87 milyonun büyük bir kısmı bu kavramın içine girebilir. Dolayısıyla benim buradaki durumum açık ve net olarak ifade ediyorum ki milletimizin çok büyük bir bölümünü, en az %75'ini, 80'ini temsil ettiğimi düşünüyorum.

Ancak hatırlatırım ki kaybeden milletimiz oluyor. Yani kaybeden, esas zarara uğrayan, zararın bedelini maddi manevi ödeyen 87 milyon yurttaşımız oluyor. Kişisel makam, mevki, menfaat için, yargıyı da kullanarak yürütülen bu operasyonların, yapılan vurgunların sadece son 5-6 yıldaki maliyetinin maddi olarak 600 milyar dolar olduğunu belirtmek isterim. Şurada gözümüzün önünde eriyen İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'ndaki Türkiye'nin gerçek tüzel kişileri, gerçek şirketlerinin kaybı bile haftalar içerisinde trilyonları bulmuştur. Bu kadar açık ve net bir vurgunla milletçe karşı karşıyayız."