Son Dakika Haberi... CHP lideri Özgür Özel liderliğinde toplanan CHP Parti Meclisi Olağanüstü Kurultay kararını onayladı. Ayrıca tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı da oy birliğiyle onaylandı.

Kararın ardından CHP lideri Özel yaptığı basın açıklamasında kararı bir kez daha duyururken İmamoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanlığı Adaylığım, Parti Meclisimiz ve TBMM Grubumuzda oy birliğiyle resmiyet kazandı" dedi.

İmamoğlu paylaşımında şunları kaydetti:

"BUNDAN BÖYLE UZUN BİR YOLCULUKTA OLACAĞIZ"

"Bu sürece büyük bir özveriyle destek veren Genel Başkanım Sn. Özgür Özel’e, partimin yetkili organlarına, meclis grubumuza, ön seçime katılan parti neferlerimize ve 15.5 milyon vatandaşımıza şükranlarımı sunuyorum.

Bundan böyle uzun, zorlu, engellerle dolu bir yolculukta olacağız. Bu yolculuğun sonunda demokrasi var, hukuk var, adalet var, refah var. Hepsinden önemlisi aydınlık bir Türkiye var."