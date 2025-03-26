Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, son günlerde Türkiye genelinde gerçekleştirilen gözaltılara ve uygulanan baskılara sert tepki gösterdi.
İmamoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Çok üzülerek duyuyorum ki; gözaltına alınan pırlanta gibi genç evlatlarımıza adına polis diyemeyeceğim bir grup kendini bilmez kötü muamele yapıyormuş. Bunlara polis diyemem çünkü benim şerefli polisim milletin gencecik evlatlarına bu zulmü yapmaz" ifadelerini kullandı.