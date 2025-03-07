Ticaret Bakanlığı, İBB'nin Kent Lokantası'na giden ve yemeklerle ilgili video çeken Vedat Milor hakkında 'örtülü reklam' gerekçesiyle soruşturma başlattı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu karara tepki gösterirken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"BU LOKANTALAR EMEKLİNİN SARAYLARIDIR"
"Kent Lokantasına giden bazı yazarlar hakkında soruşturma açıldığını öğrendim. Önce dalga geçtiler, sonra küçümsediler, şimdi de gidenlerle uğraşıyorlar. Yazık. Bu lokantalar yoksulun, dar gelirlinin, emeklinin saraylarıdır. Daha çok açılacak."
Kent Lokantasına giden bazı yazarlar hakkında soruşturma açıldığını öğrendim. Önce dalga geçtiler,— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 7, 2025
sonra küçümsediler, şimdi de gidenlerle uğraşıyorlar. Yazık. Bu lokantalar yoksulun, dar gelirlinin, emeklinin saraylarıdır. Daha çok açılacak. pic.twitter.com/C4IhYyzBK5