İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma nedeniyle geçici bir süreliğine İBB Başkanlığı görevini devretme kararı aldı.

KARARI İMAMOĞLU İMZALADI

İmamoğlu, dün el yazısıyla hazırladığı bir "vekalet" yazısını İBB Özel Kalem Müdürlüğü'ne sundu. Yazıda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işleyişinin aksamaması adına, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı vekaletinin İBB Meclis Üyesi Nuri Aslan'a verilmesi gerektiği belirtildi.

İmamoğlu'nun yazısında, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi işlemlerinin akamete uğramaması için bu süreçte İBB Başkanı vekaleti görevi İBB Meclis Üyesi Nuri Aslan tarafından yürütülecektir." ifadesi yer aldı.

Bu yazının ardından İBB Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı Nurten Uğursoy, İstanbul Valiliği, Nuri Aslan ve belirlenen dağıtım noktalarına resmi bir yazı gönderdi. Yazıda, İmamoğlu tarafından gönderilen vekalet yazısının bir örneği sunularak, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi işlemlerinin akamete uğramaması için bu süre zarfında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı vekaleti görevinin, Meclis Üyesi Sayın Nuri Aslan tarafından yürütüleceğine dair İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu tarafından gönderilen ilgili yazı ekte sunulmaktadır." denildi.