SON DAKİKA HABERİ: 4 gün önce gözaltına alınan CHP'nin ön seçimdeki Cumhurbaşkanı adayı, Türkiye Belediyeler Birliği ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki her iki soruşturma kapsamında da savcılık tarafından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
İmamoğlu, yolsuzluk soruşturması kapsamında, "suç örgütü kurma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet almak" suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
'Terör' soruşturması kapsamında ise İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan, "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe gönderildi.
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