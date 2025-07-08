İmralı heyetinin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'la bugün saat 13.30'da gerçekleştireceği görüşme ertelendi. Görüşmenin program yoğunluğu nedeniyle iptal edildiği ve yeni bir tarih belirleneceği belirtildi.
Pazar günü terör örgütü ele başı Abdullah Öcalan'la görüşen İmralı heyeti 7 Temmuz Pazartesi günü de Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldi.
Heyetin bugün saat 13.30'da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir araya geleceği açıklanır görüşmeye saatler kala görüşme ertelendi.
DEM Parti'den yapılan açıklamada görüşmenin program yoğunluğu nedeniyle ertelendiğini ve yeni bir tarih belirleneceğini belirtildi.
MİT Başkanı İbrahim Kalın bugün Bağdat'ta olacak ve "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili görüşmeler yürütecek.