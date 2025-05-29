AKP, infaz düzenlemesi ile ilgili kanun teklifini, saat 15.00'te Meclis Başkanlığı'na sundu. DEM Partili Sezai Temelli, "Dağ fare bile doğurmadı. Bu yargı paketi toplumun beklentilerine uygun değil" dedi.

Detayları AKP Grup Başkanı Abdullah Güler paylaştı.

"İYİ HAL DURUMU GÜÇLENDİRİLİYOR"

Güler açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"30 maddelik 10. yargı paketimizi Meclis'e sunduk. Bu kanun teklifi başlangıç, devamı da gelecek. Cezası az olan, kamuoyunda yatarı olmayan şeklinde ifade edilen durumlarda da 2 yılın altındaki cezalarda, 1 yıllık denetimli serbestlik içerisindeki dönemin 5 günden aşağıda olmamak üzere 10’da birini ceza evinde geçirmesini sağlamak istiyoruz.

İnsan hayatına dokunan düzenlemelerin yanında suç ve ceza adaletinin sağlanmasıyla beraber özellikle mahkum ıslahı noktasında iyi hal durumunun güçlendirilmesi, ve mahkumun cezaevi koşulları içerisindeki disiplin kurallarına, buradaki mesleki eğitimlere uyumu ve koşullu salıverilme hükümleri kapsamı içerisinde idari ve gözlem kurulları kapsamındaki olumlu süreci desteklemek istiyoruz. Cezaların caydırıcılığını ve etkinliğini artırmayı hedefliyoruz.

-9 farklı kanunda değişiklik ve düzenleme getiriyoruz. 30 maddeden oluşuyor. Suç işlenmesinin önlenmesi, caydırıcılığın uygulanması, trafik düzenlemesi, toplumsal huzurun güçlendirilmesini amaç ediniyoruz.

-Hükümlülerin 1 yıllık denetimli serbestlikten faydalanması için ceza infaz kurumunda geçirmesi gereken sürenin 10'da 1'inin geçirmesini sağlamak istiyoruz.

-Cezanın etkinliğini artırmayı hedefliyoruz. 1 yıllık denetimli serbestlik süresi konusunda değişiklik öngörmüyoruz.

-Cezası az olan durumlarda da 2 yılın altındaki cezalarda 1 yıllık denetimli serbestlik içinde 5 günden aşağıda olmamak üzere 10'da 1'inin ceza infaz kurumunda geçirilmesini öngörüyoruz.

19 BİN 800 MAHKUM YARARLANACAK

-İkinci kez suçluların koşullu salıvermeden faydalanmasına imkan veriyoruz. Haklarında ikinci defa tekerrür hükümlerinin bulunan hükümlülerin yeniden suç işlemelerinin önüne geçilmesi amacıyla 4/3'lük iyi hal durumunda koşullu salıvermeden faydalanmasını ön görüyoruz. 19 bin 800 mahkum bulunuyor.

-Teklifimizde çocukların ve kadınların lehine olacak şekilde özel infaz usulleri kapsamını genişletiyoruz. Konutta infaz konusunda; kadın, çocuk veya 65 yaşını bitirmiş bakımından bu süreyi 1 yıldan 3 yıla çıkarıyoruz. 80 yaşını bitirmiş bakımından 6 yıl hapis cezasının konutta infazına imkan tanıyoruz.

-Hastalık nedeniyle ağırlaştırılmış haricinde adli tıp raporuna göre mahkumlarla ilgili daha insani koşullarda sağlık ve tedavi süreçlerinin yürütülmesi için konutta infaz şartlarını getiriyoruz.

-Çocuk hükümlülerin infazına, çocuk kapalı infaz kurumlarına başlanmasına, iyi halli çocukların olumlu raporuyla eğitim evlerine gönderilmesini amaçlıyoruz. Büyükşehirlerde farklı öldürme olayına karışan çocukların daha korunaklı, bir daha suç işlememe konusunda eğitim evleri içinde farklı eğitim modelleriyle bu konuyu genişletmiş oluyoruz.

-Kişilerin can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla cezaların artırılmasını önerdik. Suç ve ceza adaletinin sağlanması, kamu düzeni ve cezasızlık algısının düzeltilmesini amaçlıyoruz.

-Meskun mahalde ateşli silah cezası artmaktadır. Düğün, nişan gibi toplu alanlarda işlenmesi durumunda cezanın artırılmasını öngörüyoruz.

Alkol ve uyuşturucu etkisiyle araç kullanma cezasını artırıyoruz. AYM tarafından verilen iptal kararının oluşturacağı boşluklara ve tereddütlere karşı çalışmalar var. Noterlere uygulanacak disiplin cezalarında AYM kapsamında yeniden düzenliyoruz. Yurtdışında faaliyet yürüten firmalarımızın işçilerimize yönelik uygulanacak iş kanunu ve sözleşme kapsamında AYM'nin aradığı şartlar çerçevesinde öneriyoruz. İnternet kanununda bazı düzenlemeler yapıyoruz."

DEM PARTİ'DEN PAKETE İLİŞKİN İLK DEĞERLENDİRME

DEM Partili Sezai Temelli, "Dağ fare bile doğurmadı. Bu yargı paketi toplumun beklentilerine uygun değil" dedi.

MHP'DEN 'YENİ PAKET' AÇIKLAMASI

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ise pakete ilişkin, "Bir bölümü detaylı araştırma yapılması için Eylül-Ekim ayına bırakılan Cezaların infazı ile ilgili düzenleme Gazi Meclis’e sunulmuştur, hayırlı uğurlu olsun" dedi.

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