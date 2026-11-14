İngiltere'deki RAF Lakenheath Üssü, şüpheli insansız hava aracı hareketliliği nedeniyle güvenlik alarmına geçti. SkyNews’te yer alan habere göre ABD Hava Kuvvetleri Güvenlik Kuvvetleri ekipleri, üs üzerinde izinsiz İHA faaliyeti bulunduğuna yönelik ihbarın ardından harekete geçti.

PERSONELE SIĞINAKLARA GİTMELERİ TALİMATI VERİLDİ

İhbar üzerine Amerikan askeri personeline güvenlik amacıyla sığınaklara yönelmeleri talimatı verildi. Olayın ardından yapılan açıklamada, herhangi bir personelin zarar görmediği, askeri uçakların ve üs altyapısının da olaydan etkilenmediği bildirildi.

ABD Hava Kuvvetleri sözcüsü, güvenlik ekiplerinin şüpheli İHA faaliyetine ilişkin bildirime müdahale ettiğini doğruladı. Sözcü, olayın herhangi bir can veya mal kaybına yol açmadığını belirtti.

EV SAHİBİ ÜLKE YETKİLİLERİYLE İŞ BİRLİĞİ

ABD Hava Kuvvetleri, askeri personelin yanı sıra bölgede yaşayan sivillerin, çalışanların ve ailelerinin güvenliğini sağlamak için İngiliz makamlarıyla koordinasyon halinde olduklarını açıkladı.

Yetkililer, ortak askeri yerleşkelerin güvenliğinin korunmasının ABD ve İngiltere'nin birlikte yürüttüğü bir sorumluluk olduğuna dikkat çekerek, çevrede olağan dışı veya şüpheli hareketlilik fark edenlerin durumu yerel güvenlik birimlerine bildirmesini istedi.