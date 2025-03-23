2 ayrı soruşturma kapsamında İmamoğlu ve beraberindeki 107 isim hakkında yargı aşamasına geçildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 92 kişinin tutuklanması yönünde sevk yazısı yazdı.
10 nöbetçi Sulh Ceza Hakimi tarafından kararlar açıklanmaya başladı.
BUĞRA GÖKÇE TUTUKLANDI
İPA Başkanı Buğra Gökçe, "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklandı.
İmamoğlu İnşaat A.Ş Genel Müdürü Tuncay Yılmaz da yine yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı. Soruşturma kapsamında İBB Kültür A.Ş Genel Müdürü Murat Abbas da tutuklandı.
SERDAR HAYDANLI TUTUKLANDI
Soruşturmanın en kritik isimleri arasında yer alan Serdar Haydanlı da tutuklandı.
CHP lideri Özgür Özel, Serdar Haydanlı'nın operasyonlar kapsamında gözaltına alındığını ve ardından serbest bırakıldığını duyurmuştu. Başsavcılık Özel'in açıklamasının ardından Serdar Haydanlı'nın gözaltında olduğunu, bırakılmadığını öne sürmüştü.
ALİ İLBAK, YUSUF İLBAK VE ALİ NUHOĞLU TUTUKLANDI
Yolsuzluk soruşturması kapsamında; Ali İlbak, Servet Yıldırım, Yusuf İlbak, Ahmet Köksal, Ali Nuhoğlu ve Adem Tuncay, Eyüp Subaşı, Kamil Timur Delibaş, Murat Abbas, Mete Sarıaltun, Alper Aydın, Serdal Taşın, Serkan Öztürk, Mustafa Nihat Sütlaş, Süleyman Atik ve Ahmet Çiçek tutuklandı.
MURAT ONGUN DA TUTUKLANDI
İBB MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun da tutuklandı.
İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU TUTUKLANDI
Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu "MEDYA AŞ" soruşturması kapsamında tutuklandı. Ayrıca, İmamoğlu'nun "kent uzlaşısı" soruşturması kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.