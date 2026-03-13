İran'daki Kudüs Günü kutlamaları sebebiyle yapılan miting esnasında İsrail/ABD uçaklarının miting alanını bombaladığı aktarıldı. İran Devlet Televizyonu, Tahran'daki kutlamalar sırasında patlamanın yaşandığını aktardı. İsrail ordusu Tahran'a saldırı başlatacağını duyurmuştu. Saldırı sonrası mitinge katılan İranlıların saldırının yaşandığı yerden kaçtığı görüldü. Daha sonra mitinge katılan kişiler saldırı sonrası İsrail ve ABD karşıtı sloganlar attı. Saldırı sonucu ölü ya da yaralı olup olmadağı henüz bilinmiyor. İsrail veya ABD henüz açıklama yapmadı.

