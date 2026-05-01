İran basınında yer alan haberlere göre, Zencan’daki Ensar el-Mehdi Kolordusu’nun halkla ilişkiler birimi tarafından yapılan açıklamada, özel kuvvetlerde görevli askerlerin patlamamış mühimmatları etkisiz hale getirme çalışması yürüttüğü sırada patlamanın meydana geldiği belirtildi.

14 ASKER HAYATINI KAYBETTİ

Açıklamada, 14 askerin görev başındayken yaşamını yitirdiği ifade edildi.

1200 HEKTARDAN FAZLA BİR ALAN TEMİZLENECEK

Kolordu yetkilileri ayrıca, bölgenin daha önce düşman savaş uçakları tarafından misket bombaları ve benzeri mühimmatlarla hedef alındığını, bu saldırılar sonucunda geniş bir alanın mayın ve patlamamış mühimmatla kirletildiğini duyurdu. Yapılan çalışmalar kapsamında, tarım arazileri de dahil olmak üzere 1200 hektardan fazla bir alanın temizlenmesinin hedeflendiği aktarıldı.