İran Fars Haber Ajansı, İran'ın Hürmüzgan Eyaleti'nin yönetim şehri olan Bender Abbas'ta patlama sesi duyulduğunu açıkladı.

İran Mehr Haber Ajansı da İran'ın Keşm Adası'nda da patlama sesleri duyulduğunu açıkladı.

Diğer taraftan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "Dini lider Hamaney gelişmeleri yönetiyor, onun izni olmadan hiçbir adım atılmıyor" ifadelerine yer verildi.

UYARI AMACIYLA YAPILAN OPERASYONDAN KAYNAKLI

Tasnim Haber Ajansı ise yaptığı açıklamada, “Patlama seslerinin bir kısmı devrim muhafızlarının Hürmüz Boğazı’ndan bazı gemilerin izinsiz geçiş konusunda uyarı amacıyla yaptığı operasyondan kaynaklı” ifadelerine yer verildi.

