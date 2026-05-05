İran, Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemi trafiğini düzenlemek amacıyla yeni bir birim oluşturdu. Bu kapsamda boğazdan geçiş yapmak isteyen gemilere belirli bir e-posta adresi üzerinden kuralları içeren bir bilgilendirme iletilecek. Gemilerin geçiş izni alabilmesi için bu kurallara uygun hareket etmesi şart koşulacak.

YENİ BİR UYARI YAYIMLANDI

Diğer taraftan İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yapan gemilere yönelik yeni bir uyarı da yayımladı.

Uyarıda, Boğaz’dan geçiş yapmak isteyen tüm gemilere seslenilerek, "Hürmüz Boğazı’ndan geçiş için tek güvenli rota, daha önce İran tarafından ilan edilen koridordur. Gemilerin diğer rotalara yönelmesi güvensizdir. Aksi halde DMO Deniz Kuvvetleri’nin kararlı müdahalesiyle karşılaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.

ABD’YE AİT GEMİ HEDEF ALINMIŞTI

İran'ın, dün Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan ve Cask Adası yakınlarında deniz trafiğini tehlikeye attığı belirtilen ABD donanmasına ait bir gemiyi 2 füze ile hedef aldığı bildirilmişti.