Dünya petrolünün dörtte birinin, doğal gazının ise beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'na İran’ın mayın döşemesi ihtimali tartışılırken; İran basını dikkat çeken bir son dakika bilgisi paylaştı.

İran Meclisi, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasına onay verdi.

'ABD DONANMASI BASRA'DA MAHSUR KALIR'

Karar alınmadan önce gündeme gelen tartışmalarda ABD askeri yetkilileri, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmak için gerekli deniz kuvvetleri ve diğer imkanlara sahip olduğunu ve bu hamlenin ABD Donanması'na ait tüm gemileri Basra Körfezi'nde mahsur bırakabileceğini belirtiyordu.

'ULUSLARARASI BASKI İÇİN'

ABD Orta Doğu Deniz Kuvvetleri eski komutanı Koramiral Kevin M. Donegan geçen çarşamba yaptığı açıklamada, İran'ın boğazı mayınlayabileceğini ve bunun İsrail'e bombardıman kampanyasını sonlandırması için uluslararası baskı yaratabileceğini söylemişti.

'ABD'NİN ASKERİ MÜDAHALESİNE YOL AÇAR'

Donegan, böyle bir eylemin muhtemelen ABD'nin büyük bir askeri müdahalesine yol açacağını ve İran'ın zaten çökmüş ekonomisine daha fazla zarar vereceğini belirterek, "Mayınlama İran'a da zarar verir, Çin'e sattıkları petrolden gelirlerini kaybederler. Ancak şu anda İran liderliği rejimin hayatta kalmasıyla çok daha fazla ilgileniyor ve bu da kararlarını etkileyecektir" demişti.