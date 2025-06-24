ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile İran arasında “tam ve eksiksiz” bir ateşkes konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Trump, 13 Haziran’da İsrail’in İran’a yönelik saldırısıyla başlayan savaşın 12’nci gününde sağlanan bu mutabakatla birlikte çatışmaların sona ereceğini belirtti.

Ateşkesin 6 saat içinde yürürlüğe girmesi bekleniyor. Açıklama, sabah saatlerinde İran’dan İsrail’e altı dalga halinde düzenlenen füze saldırılarının ardından geldi.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

-İsrail ve İran arasında, yaklaşık 6 saat içinde (her iki taraf da şu anda yürütmekte oldukları son görevleri tamamladıktan sonra) başlayacak tam ve kesin bir ATEŞKES üzerinde tam mutabakata varılmıştır.

-Bu ateşkes, 12 saat sürecek, ve bu sürenin sonunda savaş sona ermiş sayılacaktır!

-Resmi olarak, ateşkesi ilk olarak İran başlatacak, 12. saatin sonunda İsrail de ateşkese katılacak ve 24. saatin sonunda, “12 GÜNLÜK SAVAŞ”IN RESMİ SONU, tüm dünya tarafından selamlanacaktır.

-Her bir ateşkes sırasında karşı taraf barışçıl ve saygılı kalacaktır.

-Her şeyin planlandığı gibi gitmesi - ki gidecektir - durumunda, bu savaşı sona erdirme iradesini gösteren İsrail ve İran’ı, sahip oldukları dirayet, cesaret ve zekâ için tebrik etmek istiyorum.

-Bu, yıllar sürebilecek ve tüm Orta Doğu’yu yok edebilecek bir savaştı - ama öyle olmadı ve asla da olmayacak!"

-Tanrı İsrail'i korusun, Tanrı İran'ı korusun, Tanrı Orta Doğu'yu korusun, Tanrı ABD'yi korusun ve Tanrı dünyayı korusun.

İSRAİL'DEN SIĞINAK ÇAĞRISI

İsrail ordusu, sığınaklara girilmesi çağrısı yaptı.

Ordudan yapılan açıklamada, İran'dan yeni bir füze saldırısı düzenlendiği belirtildi.

İran'dan ateşlenen füzeler nedeniyle sığınaklardan ayrılmama çağrısı yapılan açıklamada, ikinci bir duyuruya kadar korunaklı alanlarda kalınması gerektiği ifade edildi.

Hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemeye çalıştığı aktarılan açıklamada, ülkenin pek çok kentinde alarmların devreye girdiği kaydedildi.

ATEŞKES BAŞLADI

İsrail resmi radyosu, “Bu sabah saatlerinde İran ile İsrail arasında ateşkes başladı” açıklamasını yaptı.

İran’da yayın yapan Press TV ise saat 07.30 itibariyle Tahran’ın ateşkesi kabul ettiğini açıkladı.

TRUMP ATEŞKESİ DUYURDU

ABD Başkanı Donal Trump, "(İran-İsrail) Ateşkes yürürlüğe girdi. Lütfen ihlal etmeyin" dedi.