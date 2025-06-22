İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine düzenlediği saldırıların ardından ilk kez İstanbul'da açıklamalarda bulundu.
Arakçi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
BMGK'nin ABD'nin İran'a karşı tutumundan dolayı kınaması gerekmektedir.
"ABD BU YASA DIŞI SAVAŞI DESTEKLEMEKTEDİR"
Diplomasiye ihanet eden ABD'dir, Siyonist rejimi destekleyerek bu yasa dışı savaşı desteklemektedir. Amerikan idaresinin bu anlamda sonuçlarda tek ve tam kapsamlı sorumlu olduğunu ifade etmek istiyorum.
İran, güvenlik çıkarlarını ve halkını korumak için her türlü tedbiri alacaktır.
Ülkemiz bir saldırı altında ve bizim buna kendimizi koruma çerçevesinde cevap vermemiz gerekiyor.
Müzakere sorularına ilişkin ise Arakçi şunları kaydetti:
"ABD SÜRECİ BOMBALIYOR"
İran'a diplomasiye geri dön çağrısının çok bir anlamı yok. Çünkü biz zaten sürecin ortasındaydık İsrail bu sürece bomba attığında. 2 gün önce Cenevre'de bu görüşme gerçekleşti şimdi de Amerikalılar süreci bombalıyor. Diplomasi ve müzakereye ihanet eden onlar oldular. Bence burada diplomasi taraftarı olmadıklarını kanıtladılar. ABD, BM şartına hiç saygı duymadığını ve herhangi bir uluslararası hukuk düzenlemesine saygı duymadığını göstermiş oldu.
"ABD BÜTÜN KIRMIZI ÇİZGİLERİ GEÇTİ"
Şu ana kadar ihlal etmedikleri hiçbir kırmızı çizgi yok. En sonu ve en tehlikelisi ise dün akşam gerçekleşti. Son derece önemli bir kırmızı çizgiyi geçmiş oldular bir nükleer tesise saldırarak. Ben artık diplomasi için geriye ne kadar alan kaldı bilmiyorum.
"PUTİN İLE GÖRÜŞECEĞİM, HER ZAMAN BİRBİRİMİZE DANIŞIYORUZ"
Öğleden sonra Moskova'ya gidiyorum. Yarın sabah başkan Putin ile toplantım olacak. Rusya Federasyonu İran'ın dostudur ve stratejik bir ortaklık var iki ülke arasında. Her zaman birbirimize danışıyoruz. Her zaman bu nükleer müzakerelerin bir tarafı oldular. Son 2-3 aydır ABD ile müzakere ederken Rus dostlarımızla da bilgi paylaştık. Rusya Federasyonu aynı zamanda BMGK daimi üyesi ve Çin'le birlikte Güvenlik Konseyi'ne taslak hazırlığı yapıyorlar ama durum değişti. Bu konuda bir görüşme yapacağım.