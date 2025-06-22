Birdenbire aniden bir saldırıyla karşı karşıya kaldık Amerikan Kuvvetleri Nükleer tesislerimize saldırdılar. İran İslam Cumhuriyeti en güçlü şekilde ABD'nin bu operasyonunu kınamaktadır. Bu son derece acı ve daha önce görülmemiş bir ihlaldir. BM kuralları ihlal etmiştir. Washington'daki kanun tanımaya idare, bu saldırıların karşılığından sorumludur.

Bir ülkenin toprak bütünlüğüne yapılan bu saldırı, soykırım uygulayan rejimle beraber gerçekleştirilmiştir.