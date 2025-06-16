İsrail'in İran Devlet Televizyonu ve Tahran'daki sivil yerleşimlerini bombalamasının ardından İran'dan çok sert açıklamalar ardı arkasına geldi.

İran'ın tarihin en büyük saldırısını yapacağını açıklamasının ardından İsrail'de sirenler çalmaya başladı. İsrail Ordusu yaptığı son dakika açıklamasında İran'dan füzelerin ateşlendiğini duyurdu.

İsrail Ordusu sosyal medya hesabından tüm İsrail'in teyakkuze geçtiğini paylaştı.

Reuters'ın haberine göre ise İsrail’in Kanal 12 ve Kanal 14 televizyonları, personellerine derhal tahliyeye hazırlanmaları talimatını verdi.

'HAMANEY'E SUİKAST ÇATIŞMAYI BİTİRİR'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran lideri Ali Hamaney'i hedef almanın, "çatışmayı artırmayıp aksine sona erdireceğini" savundu.

Amerikan ABC News kanalına bir röportaj veren İsrail Başbakanı Netanyahu, İran lideri Hamaney'e suikast iddiası konusunda net bir değerlendirme yaptı.

Netanyahu, ABD Başkan Donald Trump'ın "İran liderine suikast planını, çatışmayı tırmandıracağı endişesiyle reddettiği" yönündeki haberlerin sorulması üzerine, "Bu, çatışmayı tırmandırmayacak, çatışmayı sona erdirecek." yanıtını verdi.

İsrail Başbakanı, Hamaney'i hedef alıp almayacakları sorusuna ise, "İsrail yapması gereken şeyi yapıyor." diye karşılık verdi.

İsrail Ordusu İran savaş uçağını imha ettiklerini açıkladı. İran Ordusu ise Tebriz'de İsrail savaş uçağı düşürdüklerini açıkladı.

İran basınında yer alan habere göre, İran Devrim Muhafızları'ndan dikkat çeken bir açıklama yapıldı.

"İSRAİL'E AİT F 35 SAVAŞ UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ"

İran, Tebriz'de İsrail'e ait savaş uçağı düşürüldüğünü duyurdu. İran medyasında yer alan haberde "İran duyurdu: İran Silahlı Kuvvetleri hava savunma sistemi, Tebriz kenti üzerinde ABD yapımı bir F-35 hayalet savaş uçağını düşürdü. Bu, İran savunmasının düşürdüğü dördüncü uçak oldu" ifadeleri kullanıldı.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İran'ın saldırılarının başlamasından bu yana İsrail'de 2 bin 775 kişinin evlerinden tahliye edildiğini ve 24 bina için yıkım kararı verildiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İsrail'e güçlü destek verdiğini belirterek, “İran bu savaşı kazanamıyor, çok geç olmadan masaya oturmalılar” dedi.