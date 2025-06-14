İran Devleti İsrail'e füze saldırısını başlattığını duyurdu. İsrail Ordusu hava savunma sistemlerinin saldırılara karşı teyakkuza geçtiğini açıkladı.

SİRENLER ÇALMAYA BAŞLADI

Füzeler Tahran menzilinden ateşlenmeye başladı. İlk füzeler Tel Aviv semalarına ulaştı. Demir Kubbe sistemi füzelere karşı koyuyor. Füzelerin ateşlenmesinin ardından Tel Aviv'de sirenler çalmaya başladı.

İHA VE FÜZELER KULLANILIYOR

İran Medyası Hayfa'ya ve Kuzey İsrail'e çok sayıda füze isabet ettiğini açıkladı. İran devlet televizyonu saldırıda İHA ve füzelerin kullanıldığını açıkladı.

Bu harekâtın başlamasıyla eş zamanlı olarak, İsrail'in tamamında alarm durumu ilan edildi. İran'ın saldırıları İsrail'in başkenti Tel Aviv'in yanı sıra işgal altındaki Filistin'in önemli bölgelerini hedef alıyor. Operasyonun, İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarına cevap olarak yürütüldüğü, ayrıca İran'da saldırılarda hayatını kaybeden komutanlar, nükleer bilim adamları ve sivillerin intikamını içerdiği belirtiliyor.

İsrail ordusu, kısa bir süre önce İran'dan İsrail topraklarına doğru fırlatılan füzeleri tespit ettiğini açıkladı. İran medyası da İsrail'e yönelik yeni saldırı turunun başladığını bildirdi.

İSRAİL YEMEN'E SALDIRDI

İran füzelerinin Kuzey İsrail'e çok sert saldırıları ile beraber İsrail Ordusu Yemen'de Husiileri hedef aldığını açıkladı.

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