Tuzla'da inşaat şantiyesinde işçi konteynerinde yangın çıktı.
MÜDAHALE SÜRÜYOR
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Tuzla'da inşaat şantiyesinde işçi konteynerinde yangın çıktı.
MÜDAHALE SÜRÜYOR
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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