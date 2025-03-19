İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, gazeteci İsmail Saymaz’ın Gezi Parkı olaylarıyla ilgili sanıklarla yakın temas içerisinde olduğu, eylemlerde aktif rol üstlendiği ve sosyal medya üzerinden yanıltıcı bilgiler yayarak vatandaşları kolluk kuvvetlerine karşı kışkırtmaya çalıştığı iddialarıyla gözaltına alındığı bildirildi.

İSMAİL SAYMAZ KİMDİR?

1980 yılında Rize'de doğan İsmail Saymaz, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Gazetecilik hayatına ilk olarak Rize'de başlayan Saymaz, ardından İstanbul ve Konya gibi şehirlerde bulunan yerel gazetelerde çalıştı. 2002 yılında Radikal gazetesinde görev yapmaya başladı. Şu an Halk TV programcısı olan İsmail Saymaz, insan hakkı ihlalleri ve düşünce özgürlüğü üzerine çeşitli haberler yaptı ve bu konularda kitaplar yayımladı.