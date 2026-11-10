Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz hakkında uygulanan ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verildi. Saymaz, Sözcü TV canlı yayınına bağlanarak şu ifadeleri kullandı:

Doğrusu bu kadar erken beklemiyordum. Duruşmaya kadar evde kalmayı göze almıştım. Bu da benim için sürpriz oldu çok sevindim. 31. günüm son bulurken ev hapsi tedbirim kaldırıldı. İlk duruşmamız 8 Temmuz 2027'de olacak. Umarım o gün de hakkımız da beraat kararı verilir. Umarım tutuklu gazeteciler en kısa zamanda hürriyetlerine kavuşurlar"