Son Dakika Haberi... Isparta Valiliği'nden 18 Mart'ta yapılan açıklamada, General İhsan Alper Kışlası'nda eğitim gören Somalili askerler arasında futbol maçı sonrasında kavga çıktığı ve 24 Somalili askerin yaralandığı açıklanmıştı.

"İDARİ TAHKİKAT YÜRÜTÜLMEKTEDİR"

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Yaralılar ilimizdeki hastanelerde tedavi altına alınmış olup biri dışında diğerlerinin sağlık durumu iyidir. Kışlada şu an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. İdari ve adli tahkikat ilgili kurumlar tarafından yürütülmektedir."

"ÜLKELERİNE GÖNDERİLDİLER"

MSB kaynakları, son durumun sorulması üzerine şunları kaydetti:

"17 Mart 2025 tarihinde 40'ıncı Komando Tugay Komutanlığı’nda komando temel eğitimi gören Somali Silahlı Kuvvetler personeli arasında oynanan futbol maçında kavga çıkmıştır. Biri ağır olmak üzere toplam 51 Somali personeli yaralanmıştır. Olaya müdahale eden bazı personelimiz de hafif şekilde yaralanmıştır. Konunun araştırılması maksadıyla heyet görevlendirilmiştir. Eğitimlerini tamamlayan Somalili askerler ülkelerine gönderilmiştir."